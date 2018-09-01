2 | 27

AA'nın haberine göre çocukluğundan beri trenlere ilgisi olan, otelin kurucusu ve projenin sahibi Belçikalı Nicolas Kervyns, yaptığı açıklamada, geceyi bir vagonda uyuyarak geçirmek isteyen gezginleri ağırladıklarını ve bu vagonların bir zamanlar Avrupa yollarını arşınladığını ifade etti.