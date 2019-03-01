Notalara aşık Parkinson hastasının zamanı yok!

Parkinson hastası Hasan Pamuk tam bir müzik tutkunu. İlk enstrümanı olan kavalını, henüz 5 yaşındayken köyündeki delikli ottan yaptı. Sonra da sazla tanıştı. O gün bugündür de kara düzen bağlamasını elinden bırakmıyor. 1 yıl öncesinde de müziğe olan sevdasını, mahallesindeki müzik evinde çalışmaya başlayarak sürdürmeye karar verdi. Pamuk'un müzik tutkusu çevresindekilerce de bilindiği için bir arkadaşı onu Alibeyköy'deki saz eviyle tanıştırdı.
MAAŞ DEĞİL MÜZİK İSTEDİ
Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın özel haberine göre; Hasan Pamuk burada hiç maaş almadan, kendi isteğiyle çalışıyor. Yürüyemediğinden her gün müzik evini açmak onun için hiç kolay olmasa da, rengarenk küçük motoruyla her sabah müzik yolculuğuna çıkıyor. Sabah saat 10.00'da dükkanı açıyor, içeriye ilk girdiğinde çayını koyuyor. Sonra da üzerinde çalıştığı besteleri gözden geçiriyor, sazların tozunu alıyor, kara düzen bağlamasını eline alıyor başlıyor çalıp söylemeye... Müzik evine gelen öğrencilere hem kendi yaşanmışlıklarını aktarıyor hem de nota ve saz çalmayı öğretiyor.
KURTULUŞU BEYİN PİLİNDE
22 senedir nörolojik bir hastalık olan parkinsonla mücadele eden Pamuk, hastalığı nedeniyle günden güne hareket kabiliyetini yitiriyor. Bedeni sürekli titriyor, yürüyemiyor. Elleriyse yıllardır saz çaldığı için biraz daha iyi. Ama en yakın zamanda beyin pili ameliyatını olamazsa belki de yatağa mahkum olacak, bir daha eline enstrümanlarını alamayacak. Pamuk'un bu ameliyatı olabilmesi için 60 bin TL'ye ihtiyacı var. Ama onun en büyük zenginliği besteleri.
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