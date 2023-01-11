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Noterde taşınmaz satışına yönelik esaslar belirlendi

Noterlerde taşınmaz satışının yapılabilmesine yönelik esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı. Uygulama, noterlik kanunda belirtilen bilişim sisteminin kurulduğu Adalet Bakanlığı internet sitesinde belirtildiği tarihte başlayacak

Noterde taşınmaz satışına yönelik esaslar belirlendi
HABERTURK.COM

Noterlerde taşınmaz satışının yapılabilmesine yönelik esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı. Ancak uygulama, noterlik kanunda belirtilen bilişim sisteminin kurulduğu Adalet Bakanlığı internet sitesinde belirtildiği tarihte başlayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak esasları belirleyen yönetmeliğe göre, taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Noterler Birliği'nin "e-randevu/başvuru" uygulamasından e-Devlet kapısı kullanılarak yapılacak.

Noter, düzenlediği başvuru belgesini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi'nden (TAKPAS) iletecek ve taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri TAKPAS'tan sorgulayacak.

Noter, sözleşmeyle ilgili işlemleri bizzat yapacak, satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kaydedecek. Bu kapsamdaki noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 TL'den az ve 4,000 TL'den fazla olamayacak.

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