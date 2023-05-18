Noterler yarın açık mı? 19 Mayıs Cuma günü yani yarın noterler çalışıyor mu? 19 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle yarın noterde işi olanlar bu soruların cevabını araştırıyor. İşte resmi tatil günlerinde noterlerin çalışma durumuyla ilgili emrak edilen detaylar...