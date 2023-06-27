ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı için ilan edilen resmî tatil devlet dairelerini de kapsadığı için 26 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında noterler açık olmayacak. Ancak nöbetçi noterler çalışmaya devam edecek.