Notodden - Jerv karşılaşma önü

Notodden ve Jerv, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Notodden 24 puanla 9. sırada, Jerv 23 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Notodden, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Jerv son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 660 kodlu maçı oynayanlar; Notodden galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Jerv galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Notodden önceki hafta Jerv mücadelesinde 3-1 kazandı.

Jerv ise Notodden maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Notodden, 14 gol attı ve 13 gol yedi.

Jerv, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jerv 11 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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