Notodden - Ullensaker / Kisa maç önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Notodden, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Ullensaker / Kisa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Notodden 21 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Ullensaker / Kisa 28 puanda ve 6. sırada. Notodden son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ullensaker / Kisa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 636. İddaa'da Notodden kazanır 3.10, berabere biter 3.30, Ullensaker / Kisa kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Notodden son hafta oynanan Ullensaker / Kisa maçında 1-2 yenildi.

Ullensaker / Kisa, Notodden karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Notodden, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ullensaker / Kisa, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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