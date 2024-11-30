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        Haberler Kültür-Sanat Notre Dame Katedrali, 5 yıl sonra açılıyor

        Notre Dame Katedrali, 5 yıl sonra açılıyor

        Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi ibadethanesi Notre Dame Katedrali, 5 yıllık onarım ve restorasyonun ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 01:08 Güncelleme: 30.11.2024 - 01:08
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        Notre Dame Katedrali, 5 yıl sonra açılıyor
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron onarım çalışmaları tamamlanan Katedrali ziyaret etti.

        2019’da meydana gelen yangında büyük hasar gören Katedral, alanında uzman çok sayıda zanaatkar ve mimarın katkıları ve 5 yıl süren onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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