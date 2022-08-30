Notting Hill Karnavalı'nda bıçaklanan 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

PA Media

Milyonlarca kişinin katıldığı Londra'nın ünlü Notting Hill Karnavalı'nda bıçaklanan 21 yaşındaki bir genç, yaşamını yitirdi.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 20:00 sularında bıçaklanan kişinin erkek olduğu ve ilk müdahalesinin karnaval alanında yapıldığı belirtildi.

Bıçaklanan kişi götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Londra Emniyet Müdürlüğü karnaval sırasında güvenliği sağlamak için binlerce polisin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Emniyet Müdürü Alison Heydari "İki yılın ardından yapılan karnavalda atmosfer oldukça olumluydu. Ancak Pazartesi akşam saatlerinde bazı şiddet olaylarına tanık olduk ve 21 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi" dedi.

Polisten yapılan açıklamada, dedektiflerin olayı aydınlatmak için ellerinden geleni yapacakları kaydedildi.

Heydari, olay sırasında etrafta yüzlerce karnaval katılımcısının olduğunu belirterek, "Olaya tanıklık eden, video görüntüsü çeken ya da bilgi sahibi olan herkesin yetkililere ulaşmasını" istedi.

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Covid-19 salgını yüzünden 2019 yılından sonra üst üste iki yıl yapılamayan Londra'nın ünlü karnavalı, bu hafta sonunda sokaklara geri dönmüştü. Karnavala milyonlarca kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1564330838594142210?s=20

Pazar günü polis, gün boyunca 38 kişinin, darp, uyuşturucu bulundurma, çevreye zarar verme, cinsel saldırı ve silah bulundurma gibi suçlarla gözaltına alındığını açıklamıştı.