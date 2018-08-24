Nottingham Forest - Birmingham City maçı ne zaman?

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Nottingham Forest, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Birmingham City takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Nottingham Forest 6 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Birmingham City 2 puanda ve 20. sırada. Nottingham Forest son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Birmingham City, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 401 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nottingham Forest kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Birmingham City sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Nottingham Forest son haftadaki Bolton Wanderers müsabasında 3-2 yenildi.

Birmingham City, Fulham karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Nottingham Forest, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Birmingham City, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Birmingham City 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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