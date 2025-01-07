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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest durdurulamıyor! - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest durdurulamıyor!

        Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, ligde oynadığı son 6 maçını kazanarak çıkışını sürdürürken, 20 haftalık bölümde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak topladığı 40 puanla 3. sırada bulunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:03
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        Nottingham Forest durdurulamıyor!
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        Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında deplasmanda Wolverhampton'ı 3-0 mağlup ederek, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo yönetimindeki ekip, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak ilk 20 haftalık bölümde topladığı 40 puanla Manchester City, Newcastle United ve Chelsea gibi takımları geride bırakarak 3. basamakta yer aldı.

        CHRIS WOOD GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

        Nottingham Forest'in Yeni Zelandalı golcüsü Chris Wood, bu sezon ligde attığı 12 golle takımının gol yükünü çekiyor. Tecrübeli futbolcu, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, West Ham, Ipswich Town, Manchester United, Everton karşısında 1 kez gol sevinci yaşarken, Leicester City karşısında ise 2 gollük katkı sağladı. Wood ayrıca Wolverhampton ağlarını 2 maçta 1'er kez sarsmayı başardı.

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