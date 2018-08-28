Nottingham Forest - Newcastle United maçı öncesi rakamlar

İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında Nottingham Forest ile Newcastle United, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Nottingham Forest son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Newcastle United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 594. İddaa'da Nottingham Forest kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Newcastle United kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Nottingham Forest önceki hafta Barnsley mücadelesinde 0-1 yenildi.

Newcastle United ise Blackburn Rovers karşılaşmasında 1-0 yenildi.

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