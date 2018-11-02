Nottingham Forest - Sheffield United maçı rakamları

İngiltere Championship maçında Nottingham Forest ile Sheffield United, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Nottingham Forest 23 puanla 7. sırada, Sheffield United 29 puanla 1. sırada bulunuyor. Nottingham Forest son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sheffield United, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 307 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Nottingham Forest kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Sheffield United sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Nottingham Forest son hafta oynanan Norwich City maçında 1-0 kazandı.

Sheffield United ise Fulham karşılaşmasında 4-5 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Nottingham Forest, 10 gol attı ve 8 gol yedi.

Sheffield United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sheffield United, 11 gol atarken 9 gol yedi.

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