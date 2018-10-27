Notts County - Swindon Town maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Notts County, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Swindon Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 12 puanlı Notts County 22. sırada bulunuyor, Swindon Town 18 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Notts County, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Swindon Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Notts County kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Swindon Town sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Notts County son hafta oynanan Yeovil Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Swindon Town ise Grimsby Town maçında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Notts County, 9 gol attı ve 12 gol yedi.

Swindon Town, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Swindon Town 8 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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