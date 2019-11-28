Maribor kentindeki Ljudski Vrt Spor Salonu'nda oynanan mücadelede VakıfBank, 25-13, 25-17 ve 25-14'lük setlerle 3-0 galip geldi.
Bu sonuçla VakıfBank, ilk galibiyetini aldı. Slovenya temsilcisi ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
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