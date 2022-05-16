Nova Norda: Büyüleyici bir his!

"Büyüleyici bir his!" 0:00 / 0:00

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Albümün ilk konseri için bir ay boyunca yoğun bir tempo ile çalışan Nova Norda, sahnede yarattığı bambaşka bir dünya ile paralel evreni adeta sahnede izleyiciye yaşattı. Gecede, Sebahat Karcı ve Can Sübiler'in titizlikle hazırladığı dekor da ilgi gördü.

Nova Norda'nın lansman konseri için özel olarak dikilen paralel evren kostümleri, bu dünyanın otorite kodlarını değiştirmek üzerine tasarlandı. Nova Norda dışında müzisyenler için de özel olarak dikilen kostümler Gizem Albohayre imzası taşıyor.

Albümün çıkmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen tüm şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendiren Nova Norda, geçtiğimiz yıl vefat eden halası için yazdığı "Pelin" şarkısında ise duygusal anlar yaşadı.

"BÜYÜLEYİCİ BİR HİS!"

Nova Norda, konser ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Hayatımın en özel konserini geçirdim. Ayların planlaması, 200'den fazla insanın emeği olan bir albüm ve heyecandan haftalardır gün doğmadan uyandığım müthiş heyecanlı bir sürecin son durağı bu konser oldu. 1000 kişinin hep bir ağızdan daha yeni çıkmış bu albümün tüm parçalarını ezbere söylediğini görmek... Anlatamam, nasıl büyüleyici bir his! Acayip çalışkan ve aile gibi bir ekip olarak verdiğimiz yoğun emekle önceki işlerimizin üzerine ekleye ekleye ilerlediğimizi ve geri dönüşünü dinleyicilerden almayı başardığımızı hissediyorum. Çok gururluyum, çok duygulanıyorum!