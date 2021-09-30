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Novak Djokovic, Indian Wells'ten çekildi

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırbistanlı tenisçi Novak Djokovic, Indian Wells Turnuvası'ndan çekildiğini duyurdu.

Novak Djokovic, Indian Wells'ten çekildi

Bu sezonun grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybeden Djokovic, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 4 Ekim'de başlayacak turnuvada ise yer almayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Djokovic'in bu sene düzenlenecek turnuvadan çekilme kararı aldığı belirtildi.

Djokovic, ABD Açık finalinde Rus Daniil Medvedev'e kaybetmesinin ardından maç sonu yaptığı açıklamada, bu sezon başka bir turnuvada yer alıp almayacağına ilişkin henüz karar vermediğini söylemişti.

Novak Djokovic, elde ettiği 5 şampiyonlukla Indian Wells'in en başarılı tenisçisi unvanını İsviçreli Roger Federer ile paylaşıyor.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, Japon Naomi Osaka ve ABD'li Serena Williams da bu sezon Indian Wells'e katılmayacağını önceden duyurmuştu.

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