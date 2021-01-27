Novartis İlaç Türkiye, dünya çapında

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Firmadan yapılan açıklamaya göre, Novartis İlaç, aynı zamanda dördüncü kez üst üste "Avrupa ve Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçildi.

Yetenek stratejileri, yetenek kazanımı, iş gücü planlaması, işe yeni başlayanların eğitim ve adaptasyonu, yönetici ve çalışan gelişimi, kariyer ve başarı yönetimi, çalışan ödüllendirme, ek fayda sağlama, çeşitlilik ve dahil etme uygulamaları ve şirket kültürü kriterlerinde başarılı performans sergileyen Novartis İlaç Türkiye, İK alanındaki uygulamalarla sektörde lider konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

- "Merak eden, ilham veren ve kurum kültürümüz Türkiye'deki başarımızın temel unsuru"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis, "Dijitalleşme hayatımızın her alanına hızla yayıldı ve iş yapış şekillerimizi değiştirdi. Novartis İlaç olarak 2020 yılındaki başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve saha ekiplerimizin operasyonel mükemmellik için çalışmasına borçluyuz. Merak eden, ilham veren ve yetkin çalışanların oluşturduğu kurum kültürümüz Türkiye'deki başarımızın temel unsurudur. Liderlik anlayışımız ve yenilikçi İK politikalarımız En İyi İşverenler Enstitüsü tarafından bu yıl Avrupa ve Türkiye’nin yanı sıra dünyada da En İyi İşveren seçilmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya da Novartis İlaç olarak Avrupa ve Türkiye'den sonra dünya çapında da "En İyi İşveren" ödülü aldıkları için gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz ve önceliğimiz. Herkes için zor bir yıl oldu ancak Novartis İlaç olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla yarattığımız güçlü kültürümüz sayesinde pandemi dönemine de kolay uyum sağladık. Novartis olarak, esnek çalışma modelini uzun yıllardır başarılı bir şekilde uyguluyorduk. Salgının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte ofis ve saha çalışanlarımız evden çalışmaya geçti. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımız, esnek çalışma modelimiz ve dijital altyapı çözümlerimizle pandemi sürecinde de çalışanlarımızın iş süreçlerini etkin bir şekilde yürütebilmelerini ve bu sayede hastalarımızın tedavilerine kesintisiz ulaşabilmelerini sağladık. Aynı zamanda, bu dönemi fırsata çevirerek çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında yapılandırılmış programlarla onları desteklemeye devam ettik. Bu yıl dünya çapında da En İyi İşveren seçilmemiz, attığımız adımların sektörde fark yarattığının önemli bir göstergesi oldu."