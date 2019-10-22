Novartis Onkoloji Yerel Üretime Devam ediyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
ADVERTORIAL

Novartis Onkoloji Yerel Üretime Devam ediyor!

Novartis Onkoloji Yerel Üretime Devam ediyor!

     Novartis Onkoloji Türkiye

     Demir Şelasyon Tedavisi Alanındaki Yenilikçi Ürününü 2020 yılı başında

     Yerel Üretmeyi Planlıyor!

 

  • Novartis Onkoloji Türkiye, Hematoloji ve Onkoloji alanında hali hazırda iki farklı ürünü kendi tesislerinde yerel üreterek ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

 

  • Novartis Onkoloji Türkiye, 2020 yılı başında Demir Şelasyon Tedavisi alanındaki bir yenilikçi ürünü daha yerel üretilmiş olarak hastalara ulaştırmayı planlıyor.

  “Yerel üretim temel stratejik önceliklerimiz arasında”

   Türkiye’de onkoloji ve hematoloji alanındaki 20 adet ürünü ile faaliyet gösteren Novartis Onkoloji  Türkiye Genel Müdürü   Pınar Üstündağ “Türkiye’nin yerelleşme politikaları ile paralel biçimde ilaç üretiminde yerelleşmeyi destekliyor ve bu   alanda   öncülük edecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel üretim konusunun Türkiye’de stratejik önceliklerimiz arasında   yer aldığını   belirtmek isterim. Bu kapsamda; hastaların hayatlarında fark yaratacak ilaçları ülkemizde üreterek   ekonomimize katkı   sağlamaya devam ediyoruz.” dedi.

 “2020 yılında 3. yerel ürünümüzü hastalarla buluşturmayı planlıyoruz”

   Yerel üretim alanındaki çalışmalarına 2014 yılı itibariyle başlayan Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, Miyelofibroz alanında Türkiye’de üretilmiş ürünlerin Eylül ayı itibariyle hastalarla buluştuğunu belirtti. Üstündağ, “Kronik Miyeloid Lösemi alanında hastaların yaşamında büyük değer yaratan bir diğer ürünümüzü, yerel üretilmiş olarak 2018 senesinde hastalara ulaştırmanın gururunu yaşamıştık. Miyelofibroz’da benzersiz ürünümüzle de ülkemizin yerel üretim konusundaki hedef ve politikalarına katkı sağlamaya devam ediyoruz” diyerek Novartis Onkoloji’nin öncü çalışmalarla Türkiye İlaç Endüstrisi’ne değer kattıklarını vurguladı.

   Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, “Hematoloji alanında, yenilikçi bir diğer ürünü ise Türkiye’deki kendi tesislerimizde üretilmiş olarak 2020 senesi başındahastalarla buluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız yerel üretim kapasitemizi her geçen sene artırarak ülkemizin ekonosine olan katkımızı da o ölçüde yükseltmek yönünde.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

5 dakikada eğitim sigortaları ile ilgili her şey
ADVERTORİAL5 dakikada eğitim sigortaları ile ilgili her şey
5 dakikada işyeri sigortası ile ilgili her şey
ADVERTORİAL5 dakikada işyeri sigortası ile ilgili her şey
5 dakikada siber riskler sigortası
ADVERTORİAL5 dakikada siber riskler sigortası
5 dakikada trafik sigortası ile ilgili her şey
ADVERTORİAL5 dakikada trafik sigortası ile ilgili her şey
5 dakikada tamamlayıcı sağlık sigortası
ADVERTORİAL5 dakikada tamamlayıcı sağlık sigortası
5 dakikada Tekne Sigortası ile ilgili bilinmesi gereken her şey
ADVERTORİAL5 dakikada tekne sigortası ile ilgili her şey
5 dakikada Sorumluluk Sigortası ile ilgili bilinmesi gereken her şey
ADVERTORİAL5 dakikada Sorumluluk Sigortası
5 dakikada konut sigortası hakkında her şey
ADVERTORİAL5 dakikada konut sigortası hakkında her şey
5 dakikada kasko sigortası hakkında bilmeniz gerekenler
ADVERTORİAL5 dakikada kasko hakkında her şey

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X