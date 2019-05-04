Nuh Tepesi adlı Türk filmi, ABD'nin New York kentinde devam eden Tribeca Film Festivali'nde 2 ödül aldı.

AA'nın haberine göre Cenk Ertürk'ün yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Nuh Tepesi, New York'ta 24 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs Pazar günü sona erecek olan Tribeca Film Festivali'nde iki ödülün sahibi oldu.

Ertürk "En İyi Senaryo" ödülüne layık görülürken, Ali Atay da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Tribeca Film Festivali'nde, Nuh Tepesi filmi muazzam bir başarı elde etti. Tebrikler, ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğiniz için yürekten teşekkürler." denildi.

Nuh Tepesi'nin oyuncu kadrosunda Atay'ın yanı sıra, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir gibi isimler de yer alıyor.