Nükhet Duru: Eserlerimi izinsiz kullanamazsınız

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HABERTURK.COM

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde, avukatları Levent Polat ve Ergin Akçay aracılığıyla dava açan Nükhet Duru’nun dilekçesine göre; Esen Elektronik, şarkıcının şarkılarını dijital müzik platformlarında umuma iletti.

Duru’nun müzik eserleri üzerinde ‘sanatçı’ sıfatıyla mali ve manevi hak sahibi olduğunu belirten avukatları, “Müvekkilin eserleri üzerine yapılan tecavüzün tespitini istiyoruz. İzinsiz kullanımın durdurulmasını önlenmesini talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: AA