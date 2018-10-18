Nükhet Duru, dün gece, İzmir’in kültür ve sanat etkinliklerinde en çok tercih edilen mekanlardan biri olan Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda kendi adını taşıyan ‘Kabare Nünü’ şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. 1100 kişilik mekanı hınca hınç dolduran seyirciyi ara ara hüzünlendiren ama çoğunlukla kahkahalara boğan sanatçı, kült şarkıları eşliğinde seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.



YOĞUN KONSER PROGRAMI



Yoğun bir konser takvimine sahip Nükhet Duru, İzmir’de gerçekleştirdiği şovun ardından 3 hafta sürecek turne kapsamında Amerika’ya uçtu. Sanatçı öncelikle 19 Ekim’de New York, 20 Ekim’de Washington, 27 Ekim’de Los Angeles ve

3 Kasım’da Houston’da hayranları ile buluşacak.

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