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        Haberler Dünya Nükleer silah tartışması: Ukrayna’nın tehdit ve iddiaları | Dış Haberler

        Nükleer silah tartışması: Ukrayna’nın tehdit ve iddiaları

        ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını azaltma olasılığı, Kiev'in nükleer silah üretme potansiyeli hakkındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. The Times ve Bild gibi Batılı medya kuruluşlarının iddiaları, Ukrayna'nın plütonyumdan basit bir nükleer bomba yapma kapasitesine sahip olduğunu öne sürüyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bu iddiaları reddetmesi, Kiev'in resmi duruşuyla çelişiyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 14.11.2024 - 22:53 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:53
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        Ukrayna'da nükleer tartışması
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        Rapora göre Ukrayna, 1945’te Nagasaki’ye atılan “Şişman Adam” bombasının teknolojisine dayanan basit bir bomba geliştirebilir. Bu bomba, plütonyum kullanılarak üretilmiş ve tarihteki en yıkıcı silahlardan biri olarak kayda geçmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna, 1994’te Budapeşte Memorandumu çerçevesinde nükleer silahlarını teslim etmişti. Ancak o dönemde miras aldığı nükleer bilgi ve altyapının hala bir kısmına sahip olduğu iddia ediliyor.

        Jeopolitik Sonuçlar

        Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme ihtimali, Rusya ile zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, uluslararası toplumun tepkisini çekecek bu adım, NATO ve Avrupa Birliği içinde de tartışmalara neden olabilir. Özellikle ABD’nin yardımı kesme ihtimaline karşı bu tür bir tehdidin dile getirilmesi, Ukrayna’nın uluslararası sahnede destek arayışının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

        Zelenski’nin Açıklamaları ve Çelişkiler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “nükleer silah geliştirme planımız yok” açıklaması, basında yer alan bu tür iddialarla çelişiyor. Bu durum, Ukrayna yönetiminin içeride ve dışarıda farklı stratejiler izlediği yönünde yorumlanabilir. Nükleer silah tehdidi, daha çok bir caydırıcılık ve pazarlık unsuru olarak kullanılmak isteniyor olabilir.

        Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme ihtimali, hem bölgesel hem de küresel güvenliği tehdit edecek bir adım olacaktır. Ancak bu tür açıklamalar, ABD ve Batı’nın Kiev’e desteğini artırmak amacıyla gündeme getiriliyor olabilir. Uluslararası toplumun, bu konuda Ukrayna’nın söylemlerini ve eylemlerini yakından takip etmesi gerekiyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #ukrayna nükleer
        #haberler
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