Rapora göre Ukrayna, 1945’te Nagasaki’ye atılan “Şişman Adam” bombasının teknolojisine dayanan basit bir bomba geliştirebilir. Bu bomba, plütonyum kullanılarak üretilmiş ve tarihteki en yıkıcı silahlardan biri olarak kayda geçmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Ukrayna, 1994’te Budapeşte Memorandumu çerçevesinde nükleer silahlarını teslim etmişti. Ancak o dönemde miras aldığı nükleer bilgi ve altyapının hala bir kısmına sahip olduğu iddia ediliyor.

Jeopolitik Sonuçlar Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme ihtimali, Rusya ile zaten gergin olan ilişkileri daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, uluslararası toplumun tepkisini çekecek bu adım, NATO ve Avrupa Birliği içinde de tartışmalara neden olabilir. Özellikle ABD’nin yardımı kesme ihtimaline karşı bu tür bir tehdidin dile getirilmesi, Ukrayna’nın uluslararası sahnede destek arayışının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Zelenski’nin Açıklamaları ve Çelişkiler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin “nükleer silah geliştirme planımız yok” açıklaması, basında yer alan bu tür iddialarla çelişiyor. Bu durum, Ukrayna yönetiminin içeride ve dışarıda farklı stratejiler izlediği yönünde yorumlanabilir. Nükleer silah tehdidi, daha çok bir caydırıcılık ve pazarlık unsuru olarak kullanılmak isteniyor olabilir.