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Numan Kurtulmuş: ABD, S-400 üzerinden Türkiye'ye baskı yapıyor

İHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “ABD S-400 üzerinden Türkiye'ye batının dışına çıkıp Rusya’ya kaymaması için baskı yapıyor. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır. O da Türkiye’nin kendi eksenidir” diye konuştu

Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı tarafından düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulunarak, “Amerika Birleşik Devletleri S-400’ler üzerinden Türkiye’nin ekseninin kaymaması yani batının dışına çıkıp Rusya’ya doğru kaymaması için bir baskı yapıyor. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır. O da Türkiye’nin kendi eksenidir. Onun bunun ekseni değildir“ dedi. 

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yıldız Sarayı Vakfı tarafından verilen iftar programına katıldı. Kurtulmuş burada gerçekleştirdiği konuşmasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın küresel güçlerinin Ortadoğu’yu sürekli terör örgütleriyle dizayn etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzyılın projesi denilen bir projeyle Filistin’i tamamen ortadan kaldırmak istediğini ifade etti. Prof. Dr. Kurtulmuş, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini koruyarak, bölgede kurulan oyunlara karşı son derece uyanık olması gerektiğini belirtti. 

“DOĞU AKDENİZ’DE YENİ BİR SAVAŞIN EŞİĞİNE GELMİŞ BULUNUYORUZ” 

Dünyanın küresel güçlerinin güç mücadelesinin merkezi olarak Ortadoğu’yu gördüklerini dile getiren AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş, “Dünyanın küresel güçleri, küresel ölçekte verdikleri bu güç mücadelesinin merkezi olarak Ortadoğu’yu görüyorlar. Bir saysak sabah kadar konuşacağımız onlarca problemle karşı karşıyayız. Örneğin, YPG-PYD-DEAŞ üzerinden terör örgütleri ile bölge halkları yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Doğu Akdeniz’de bütün dünyanın savaş gemileri orada, sular yeniden ısındı. Hatta ısındı tabiri de az sular kaynamaya başladı. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama üzerinden verilen yeni bir savaşın eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Ortadoğu’da bu kadar büyük bir parçalanmışlığı bulmuşken Amerika Birleşik Devletleri, Filistin’i tamamen ortadan kaldırmak için yüzyılın projesi denilen projeyi bölge ülkelerine empoze etmeye çalışıyor. Henüz resmi açıklamadılar. Her zaman yaptıkları gibi önce medyaya sızdırıp, medyadaki yorumlar üzerinden Ortadoğu halklarını bir şekilde alıştırmaya ve Filistin’i Ortadoğu coğrafyasından kazımaya çalışıyorlar“ diye konuştu. 

ABD, TÜRKİYE’NİN BATININ DIŞINA ÇIKIP RUSYA’YA KAYMAMASI İÇİN BASKI YAPIYOR” 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’yi S-400 üzerinden hizaya getirmeye çalıştığını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin dünyanın en büyük birikimine sahip olduğunu ifade ederek, “Türkiye S-400 krizi üzerinden yeni bir tartışmanın içerisinde. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri bize savunmamız için gerekli olan Patriotları vermiyor. ‘Benden alamazsın’ diyor. Ruslardan almaya kalktığımız zaman ‘Onlardan da alamazsın’ diyor. S-400’leri Türkiye’yi bir şekilde hizaya getirebilmek için bir araç olarak kullanmaya gayret ediyor. Dünde bir televizyon programında sordular. ‘Türkiye’nin ekseni neresidir?’ Amerika Birleşik Devletleri S-400’ler üzerinden Türkiye’nin ekseninin kaymaması yani batının dışına çıkıp Rusya’ya doğru kaymaması için bir baskı yapıyor. Bir kere şunu çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye dediğimiz coğrafya, dünyanın en büyük birikimine sahip olan bir ülkenin adıdır. Türkiye sadece 780 bin kilometrekareden ibaret değildir. Büyük bir medeniyetin varisidir. Böyle bir ülkeye ‘Sizin ekseninin nereye kayıyor?’ diye sormak yakışmaz. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır. Oda Türkiye’nin kendi eksenidir. Onun bunun ekseni değildir “ dedi. 

“UYANIK OLARAK İLERİ HEDEFLERLE YÜRÜMEK ZORUNDAYIZ” 

Büyük Türkiye idealinde ve Türkiye ittifakı denilen noktada buluşarak hep beraber aynı noktaya yürüyebilmeyi hedeflemek gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “Biz kendi eksenimizi takip etmek ve güçlendirmek, yeniden büyük bir Türkiye olarak ayakta durmak, bütün zorluklara karşı coğrafyamızda ve küresel olarak ortaya konulan bütün bu oyunlara karşı son derece uyanık olarak ileri hedeflerle yürümek zorundayız. Bunun ilk koşulu da içeride birliğimizi, dirliğimizi sağlamak. Farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ortak Türkiye paydasında buluşabilmek. Büyük Türkiye idealinde buluşabilmek ve Türkiye ittifakı dediğimiz bu büyük ittifak içerisinde hep beraber aynı noktaya yürüyebilmek. Türkiye şu anda savunma sanayinde yüzde 65 seviyelerinde yerlilik oranına çıktı. Bu istikrarı, birlik ve beraberliği korur ve Türkiye’nin ekonomik gelişmesini hızlandırabilirsek, 5 sene sonra kendi savunma sistemini kurabilecek bir güce sahip olacaktır “ dedi.

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