AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, son günlerde ortaya atılan 'ekonomik OHAL' iddialarını yalanlayarak "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" açıklamasında bulundu.

'ÜRETİMİ MUTLAKA KORUMAMIZ LAZIM'

Son dönemde kurda yaşanan yükselişi de değerlendiren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçteki esas gaye nedir tezgahı dağıtmamaktır. Üretimi mutlaka korumamız lazım. Bunun için de dövizin yükselmesi dolayısıyla üreticilerin desteklere ihtiyacı var. Piyasadaki dolarizasyon seviyesini aşağıya indirmek için. Devletin tezgahı dağıtma diye verdiği parayı dövize yatırırsan bu sana devletin parayı niçin verdiğinin karşılığı değildir. Söylediğim şey budur. Yoksa 100 dolar, 200 dolar gitmiş vatandaşımız döviz almış, bu değildir. Çıkarcı davranan bir kesim... Bunların takip edilmesi lazım. Bunun üzerinden öyle kötü bir algı operasyonu yapmaya kalktılar ki söylediğim belli."

Kurtulmuş kurda dengenin nasıl sağlanacağının sorulması üzerine ise "Üretimimizi arttırarak devam edeceğiz. İstihdamımıza devam edeceğiz . Bunu istikrarlı sürdürürsek Türkiye'nin bir süre sonra döviz kurları belli noktaya gelecektir. Ne zaman sorusuna bir şey demek mümkün değil. Bu istikamette yöneliş olduğunu görüyoruz, inşallah en kısa sürede. Hükümetin bu sorunları çözmek için birinci derecede sorumlu olduğunun farkındayız. İnsanlarımız eleştiriyor, bağırıyor, çağırıyor ama bu sorunları çözecek AK Parti'den, Tayyip Erdoğan'dan başka imkan gözükmüyor diyor. Üretimle ilgili istikametin doğru istikamet olduğunu vatandaşımız da görüyor" cevabını verdi.