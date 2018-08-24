Numancia - Cadiz düellosu

İspanya 2.Lig maçında Numancia ile Cadiz, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 1 puanlı Numancia 7. sırada bulunuyor, Cadiz 3 puana sahip ve 4. sırada. Numancia, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cadiz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Numancia kazanır 1.90, berabere biter 2.70, Cadiz kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Numancia son haftadaki Barcelona II müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Cadiz, Sevilla II karşılaşmaında 4-1 kazandı.

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