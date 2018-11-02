Numancia - Tenerife sahaya çıkıyor

Numancia ve Tenerife, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 13 puanlı Numancia 13. sırada bulunuyor, Tenerife 12 puana sahip ve 16. sırada. Numancia, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Tenerife son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 386 kodlu maçı oynayanlar; Numancia galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Tenerife galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Numancia son haftadaki Cultural Leonesa müsabasında 2-1 kazandı.

Tenerife, Albacete karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Numancia, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 3 gol yedi.

Tenerife, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Tenerife, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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