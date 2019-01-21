Yarıyıl Tatilinde Bilim ve Sanat Dolu Günler

Yarıyıl tatil başlıyor, tüm çocuklar heyecanlı. İki hafta boyunca dinlenecekleri, eğlenecekleri, çok güzel bir tatil var önlerinde. Peki, ebeveynleri olarak çocuklarımızın plansız geçirecekleri, bazen sıkılacakları, televizyon ya da bilgisayar başından kalkmayacakları bir tatile gönlümüz razı mı? Elbette hayır! Çocuklarımızın yarıyıl tatillerini daha anlamlı hale getirmek için NUN Okullarının özel bir etkinliği var: NUN Çocuk Atölyeleri!

Tatilde yeni yerler ve bilgiler keşfeden, sosyalleşmeye devam eden çocuklar, okula yeniden başladıkları zaman isteksizlik duymuyorlar. Zihnen hiç ayrılmadıkları için tekrar bir adaptasyon süreci geçirmiyor, yeni dönemde öğrenme hızlarını kolaylıkla artırıyorlar. Çünkü çocuklarımızın öğrenmeye, gözlem yapmaya, gördüklerini taklit etmeye ara vermemek gibi müthiş bir yeteneği var. Yarıyıl tatillerinde de, yaz tatillerinde de hayata doğal bir dikkatle bakmayı, onu anlamaya çalışmayı sürdürüyorlar. Onların bu kesintisiz dikkatine karşılık bize düşense; yemek ve uyku düzenlerine, teknoloji kullanımlarına dikkat ederek zamanlarını akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde geçirmelerini sağlamak. Bu konuda NUN Okullarının bazı tavsiyeleri var:

Yemek ve uyku düzeni, tatillerde ayrıca dikkat ister.

Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için biyolojik ritminin bozulmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bu sebeple tatillerde geç yatıp geç uyanmalarına engel olmalıyız.

Böylelikle vakitlice kalkmanın yalnızca okul zamanı gereken bir alışkanlık değil, kaliteli yaşam için ihtiyaç olduğunu öğrenirler.

Öğün atlamamak; gazlı, aşırı yağlı, gıda boyalı ve beyaz unlu lezzetlerin tüketimini en aza indirmek de çocuklarımızın fiziksel gelişimi için hayati önem taşır.

Teknoloji kullanımını ortak bir kararla sınırlandırın.

Çocukların teknoloji kullanımını tatil zamanlarında daha yakından takip etmek gerekir, ihmali tamiri mümkün olmayan zararlar doğurabilir.

Ekran başında çok uzun saatler geçirmek çocuklarda görme bozukluğu ve baş ağrısının yanı sıra dikkat kaybından internet bağımlılığına kadar pek çok sıkıntıya sebep olabilir.

Tatilin başında, tüm aile ortak bir “teknoloji kullanım sözleşmesi” hazırlayabilirsiniz. Bu sözleşme metninde “yemek yerken telefonlarla ilgilenmeyeceğiz”, “akşamları yalnızca iki saat televizyon seyredeceğiz” gibi maddeler yer alabilir. Bu kurallara sadece çocuklar değil, tüm aile fertleri uyduğunda sözleşme amacına ulaşacaktır.

Birlikte keşif gezilerine çıkın, rehberiniz çocuğunuz olsun.

Yarıyıl tatili, yaşadığınız şehri çocuğunuzla birlikte keşfetmeniz için ideal zamanlardan biri. Rotayı birlikte belirleyeceğiniz bu kültürel gezilerde rehberlik görevini çocuğunuza bırakın:

Böylelikle gezi öncesinde araştırma yapması, mekânla ilgili bilgi toplaması gerekecek.

Hem sizinle vakit geçirdiği için hem de ona sorumluluk verip güvendiğiniz için kendisini değerli hissedecek.

Gittiğiniz yeri sizlere kendi sözcükleriyle anlatırken dile hâkimiyeti artacak, iletişim becerileri gelişmeye devam edecek.

Önceden araştırma yapıp notlar aldığı yeri gezip görmek bilgilerini çok daha kalıcı hâle getirecek.

Çocuklara bilim ve sanatı sevdirecek pek çok atölye alternatifi var.

Atölyeler, çocuklara çok kısa zamanda en çok faydayı sağlamak üzere kurgulandıkları için onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları oldukça büyüktür. Büyükşehirlerde yaşayanlar için bilimden sanata pek çok atölye alternatifi mevcut. Titizlikle hazırlanan içeriği, birbirinden ilginç deney ve aktiviteleriyle NUN Çocuk Atölyelerimiz de bu alternatiflerden biri. Üstelik içerisinde hem bilim hem de sanat var.

23 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “NUN Çocuk Atölyeleri” ile bilgiyi çocuklarımız için eğlenceli hâle getirdik:

Çocuklar, sanat atölyesinde mono baskıdan kolaja, çizgi romandan dramaya kadar geniş yelpazede sanat dolu bir gün geçirecekler. Kendi oluşturdukları hikâyeleri çizerek ve boyayarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacaklar.

mono baskıdan kolaja, çizgi romandan dramaya kadar geniş yelpazede sanat dolu bir gün geçirecekler. Kendi oluşturdukları hikâyeleri çizerek ve boyayarak hayal güçlerinin sınırlarını zorlayacaklar. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projelerinin doğamızı içine düştüğü halden kurtarmak adına ne kadar kıymetli olduğu bir gerçek. Bizler de çocuklarımızın satın alma üret atölyemizdeki etkinliklerle bu farkındalığa varmalarını istiyoruz. Çocuklar, kıyafet atölyesinde eski kıyafetler üzerinde birkaç işlem yaparak yeniden kullanılır hale getirebilecekleri giysiler hazırlayacaklar. Oyuncak atölyesinde; eldeki malzemeler ile sıfır atık prensibinden hareketle hiçbir şeyi ziyan etmeden oyuncak üretmeyi öğrenecekler. Kese kâğıdı atölyesi ile günlük gazetelerin okunduktan sonra da işe yarayabileceğini kavrayacaklar. Böylece poşet yerine kullanabilecekleri kese kâğıtlarıyla ileri dönüşümün de farkına varacaklardır.

projelerinin doğamızı içine düştüğü halden kurtarmak adına ne kadar kıymetli olduğu bir gerçek. Bizler de çocuklarımızın satın alma üret atölyemizdeki etkinliklerle bu farkındalığa varmalarını istiyoruz. Çocuklar, kıyafet atölyesinde eski kıyafetler üzerinde birkaç işlem yaparak yeniden kullanılır hale getirebilecekleri giysiler hazırlayacaklar. Oyuncak atölyesinde; eldeki malzemeler ile sıfır atık prensibinden hareketle hiçbir şeyi ziyan etmeden oyuncak üretmeyi öğrenecekler. Kese kâğıdı atölyesi ile günlük gazetelerin okunduktan sonra da işe yarayabileceğini kavrayacaklar. Böylece poşet yerine kullanabilecekleri kese kâğıtlarıyla ileri dönüşümün de farkına varacaklardır. Bilim atölyesinde; dinozorların yaşamlarına büyüteç tutacak olan çocuklar, mikro canlılardan dev hayvanlara bir bilim yolculuğuna çıkacaklar. Yağmur oluşumundan, bulutların şekline, barometre kullanımından kar kristallerine farkındalık oluşturacak etkinliklerle doğa olayları ile ilgili sorularına cevap bulacaklar. Robot yapımı, maglev trenlerinin çalışmaya yapısı gibi etkinlikler teknoloji meraklısı çocukları içine çekecek.

dinozorların yaşamlarına büyüteç tutacak olan çocuklar, mikro canlılardan dev hayvanlara bir bilim yolculuğuna çıkacaklar. Yağmur oluşumundan, bulutların şekline, barometre kullanımından kar kristallerine farkındalık oluşturacak etkinliklerle doğa olayları ile ilgili sorularına cevap bulacaklar. Robot yapımı, maglev trenlerinin çalışmaya yapısı gibi etkinlikler teknoloji meraklısı çocukları içine çekecek. Çocuklar, tohumun yolculuğundan suyun döngüsüne, kuyrukların ne işe yaradığından eko sistem inşa etmeye kadar birbirinden önemli etkinlikle zenginleştirilecek doğa kâşifleri atölyesinde; doğa ile barışık olmayı öğrenecekler. Issız adada hayat kalma, ateş yakma, su arıtma, gölgelerle yön bulma gibi birbirinden ilginç çalışmalarla özgüven kazanacaklar.

5 ila 10 yaş arasındaki tüm çocukların katılabileceği NUN Çocuk Atölyeleri, NUN Okulları Beykoz kampüsünde gerçekleştirilecek. Her gün satın alma üret dersleriyle başlayan, doğa kâşifleri ve bilim atölyeleriyle devam eden program sanat atölyesiyle son bulacak. Hangi gün hangi etkinliklerin yapılacağına dair detaylı içerik tablosuna ulaşmak, atölyelere başvurmak ve ayrıntılı bilgi için www.nunokullari.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.