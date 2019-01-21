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Yarıyıl Tatilinde Bilim ve Sanat Dolu Günler
Yarıyıl tatil başlıyor, tüm çocuklar heyecanlı. İki hafta boyunca dinlenecekleri, eğlenecekleri, çok güzel bir tatil var önlerinde. Peki, ebeveynleri olarak çocuklarımızın plansız geçirecekleri, bazen sıkılacakları, televizyon ya da bilgisayar başından kalkmayacakları bir tatile gönlümüz razı mı? Elbette hayır! Çocuklarımızın yarıyıl tatillerini daha anlamlı hale getirmek için NUN Okullarının özel bir etkinliği var: NUN Çocuk Atölyeleri!
Tatilde yeni yerler ve bilgiler keşfeden, sosyalleşmeye devam eden çocuklar, okula yeniden başladıkları zaman isteksizlik duymuyorlar. Zihnen hiç ayrılmadıkları için tekrar bir adaptasyon süreci geçirmiyor, yeni dönemde öğrenme hızlarını kolaylıkla artırıyorlar. Çünkü çocuklarımızın öğrenmeye, gözlem yapmaya, gördüklerini taklit etmeye ara vermemek gibi müthiş bir yeteneği var. Yarıyıl tatillerinde de, yaz tatillerinde de hayata doğal bir dikkatle bakmayı, onu anlamaya çalışmayı sürdürüyorlar. Onların bu kesintisiz dikkatine karşılık bize düşense; yemek ve uyku düzenlerine, teknoloji kullanımlarına dikkat ederek zamanlarını akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde geçirmelerini sağlamak. Bu konuda NUN Okullarının bazı tavsiyeleri var:
Yemek ve uyku düzeni, tatillerde ayrıca dikkat ister.
Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için biyolojik ritminin bozulmamasına özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bu sebeple tatillerde geç yatıp geç uyanmalarına engel olmalıyız.
Teknoloji kullanımını ortak bir kararla sınırlandırın.
Çocukların teknoloji kullanımını tatil zamanlarında daha yakından takip etmek gerekir, ihmali tamiri mümkün olmayan zararlar doğurabilir.
Birlikte keşif gezilerine çıkın, rehberiniz çocuğunuz olsun.
Yarıyıl tatili, yaşadığınız şehri çocuğunuzla birlikte keşfetmeniz için ideal zamanlardan biri. Rotayı birlikte belirleyeceğiniz bu kültürel gezilerde rehberlik görevini çocuğunuza bırakın:
Çocuklara bilim ve sanatı sevdirecek pek çok atölye alternatifi var.
Atölyeler, çocuklara çok kısa zamanda en çok faydayı sağlamak üzere kurgulandıkları için onların akademik ve sosyal gelişimlerine katkıları oldukça büyüktür. Büyükşehirlerde yaşayanlar için bilimden sanata pek çok atölye alternatifi mevcut. Titizlikle hazırlanan içeriği, birbirinden ilginç deney ve aktiviteleriyle NUN Çocuk Atölyelerimiz de bu alternatiflerden biri. Üstelik içerisinde hem bilim hem de sanat var.
23 Ocak-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz “NUN Çocuk Atölyeleri” ile bilgiyi çocuklarımız için eğlenceli hâle getirdik:
5 ila 10 yaş arasındaki tüm çocukların katılabileceği NUN Çocuk Atölyeleri, NUN Okulları Beykoz kampüsünde gerçekleştirilecek. Her gün satın alma üret dersleriyle başlayan, doğa kâşifleri ve bilim atölyeleriyle devam eden program sanat atölyesiyle son bulacak. Hangi gün hangi etkinliklerin yapılacağına dair detaylı içerik tablosuna ulaşmak, atölyelere başvurmak ve ayrıntılı bilgi için www.nunokullari.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.