Nuno Da Costa: Galatasaray maçında karakterimizi gösterdik

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'nın golcüsü Nuno Da Costa, HT Spor'dan Oğuzhan Genç'e özel açıklamalarda bulundu.

"İSTATİSTİKLERİMİN PUANA DÖNÜŞMESİ LAZIM" 9 maçta takımı adına 4 gol kaydeden Da Costa, "Bizim için zor bir başlangıç oldu, sezon başından şu ana kadar bireysel olarak iyi durumdayım ama bunun puana dönüşmesi lazım. Bunlar puana dönüştüğünde daha değerli hale geliyor." dedi. REKLAM

"3 PUANI TERCİH EDERDİM" Son dakikalarda attığı gollerin sorulması üzerine 33 yaşındaki forvet, "Evet bu goller puan kazandırdı ama geride olduğumuz maçlarda kaydettim. Bunlar bize 1'er puan kazandırdı, 2 golü de 3 puana değişirdim. O zaman galibiyetler çok daha iyi olur. Burada 2. sezonum, şu andan itibaren daha iyi sonuçlar almaya başlayacağız diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

"G.SARAY MAÇINDA KARAKTERİMİZİ GÖSTERDİK" 3-0'dan 3-3'e gelen geri dönüş hakkında, "Karakterimizi gösterdik, iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Soyunma odasına girdiğimizde geri dönebileceğimize dair inanç herkeste uyandı. İyi ve önemli bir performans gösterdik. Bu performansın karşılığında da geri dönüşü gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. REKLAM