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Nuno Espirito Santo, Tottenham'da

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo ile 2023 yıllına kadar sözleşme imzaladı. Portekizli çalıştırıcının adı Fenerbahçe'yle anılıyordu

Nuno Espirito Santo, Tottenham'da

İsmi Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Nuno Espirito Santo, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un başına geçti. İngiliz kulübü, Portekizli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Santo, teknik direktörlük kariyerinde daha önce Rio Ave, Valencia, Porto ve Wolverhampton gibi takımları çalıştırmıştı. Santo'nun çalıştırdığı dönemde Wolverhampton, 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.

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