Nur Gencer kimdir?

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve birçok kulüpte üst düzey görev yapan spor adamı Nur Gencer'in hayatını kaybetmesiyle sevenleri tarafından hayatı merak konusu oldu. İşte Nur Gencer'in hayatı hakkında merak edilenler...

NURİ GENCER HAYATI

Nuri Gencer, 1948 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Basketbol yöneticisi, spor adamıdır.

Öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji’nde 1967 yılında tamamladı. 1992'de Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü oldu. FIBA Teknik Komiseri ve Uluslararası Organizasyon Komitesi üyesi olarak basketbola hizmet verdi. Yine 1992'de Dünya Fair-Play Davranış Şeref Diploması ile ödüllendirilmiştir.

Eczacıbaşı, Efes Pilsen, Galatasaray ve Tuborg kulüplerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu genel sekreterlik görevini yaptı. A milli takımlar idari menajerlik görevini yaptı.