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HaberlerMagazinNur İncegül hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Nur İncegül hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncularından Nur İncegül, 77 yaşında hayata veda etti. İncegül, bir süredir kanser tedavisi görüyordu

Nur İncegül hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Usta oyuncu Nur İncegül yaşamını yitirdi. Birtanem Candaner, acı haberi "Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik" ifadeleriyle duyurdu.

77 yaşında kansere yenik düşen oyuncu, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

NUR İNCEGÜL HAKKINDA

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

İncegül’ün rol aldığı filmler arasında, Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer almaktadır.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

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