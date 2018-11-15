Mısır'ın El-Uksur şehrinde devam eden Görme Engelliler Kadın ve Erkek Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi 4'ü kadın olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonada ilk olarak podyuma çıkan Kadın Milli Takımı'nda 48 kiloda mücadele eden Nur Sultan Uzuğ, yatarak kaldırma (Benc Pres) ve dize kadar kaldırmada (Deadlift) Gümüş madalya kazandı. Nur, toplamda (Powelifting) 111 kilo ile Dünya rekoru kıran ilk Türk kadın sporcu oldu.

Şampiyonada madalya kazananan diğer sporcular şöyle:

60 kiloda Döndü Yeşilyurt (Benc Pres) yatarak kaldırmada Gümüş, toplamda (Powelifting) Altın

67,5 kiloda Gülistan Özdemir (Benc Pres) yatarak kaldırmada Bronz, toplamda (Powelifting) Bronz madalya

75 kiloda ise Bircan Şimşek (Benc Pres) yatarak kaldırmada Gümüş, toplamda (Powelifting) gümüş madalya.

Bu sonuçlarla Kadın halter Milli takımı Dünya (Powelifting) şampiyonasını 1 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz madalya ile tamamladı.

Öte yandan Dünya şampiyonasında mücadele eden Erkek Görme Engelli Halter Milli Takımı ise podyuma yarın çıkacak.

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