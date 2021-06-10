Tesettürle ilgili çeşitli tartışmalara zemin hazırlayan 31. ayeti sebebiyle Nur Suresi'nin Türkçe meali ve tefsiri araştırılıyor. Nur Suresi meaili tefsiri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Müslümanlarla paylaşıldı. İşte Nur Suresi hakkında merak edilenler...

NUR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU NEDİR?

1. Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fıha ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun

2. Ezzaniyeü vez zanı feclidu külle vahıdim minhüma miete celdetiv ve la te'huzküm bi hima ra'fetün fı dınillahi in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahır velyeşhed azabehüma taifetüm minel mü'minın

3. Ezzanı la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketev vezzaniyetü la yenkilhuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zalike alel mü'minın

4. Vellezıne yermunel muhsanati sümme lem ye'tu bi erbeati şühedae fecliduhüm semanıne celdetev ve la takbelu lehüm şehadeten ebeda ve ülaike hümül fasikun

5. İllellezıne tabu mim ba'di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahıym

6. Vellezıne yermune ezvacehüm ve lem yekül lehüm şühedaü illa enfüsühüm fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim billahi innehu le mines sadikıyn

7. Vel hamisetü enne la'netellahi aleyhi in kane minel kazibın

8. Ve yedraü anhel azabe en teşhede erbea şehadatim billahi innehu le minel kazibın

9. Vel hamisete enne ğadabellahi aleyha in kane mines sadikıyn

10. Ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe tevvabün hakım

11. İnnellezıne cau bil ifki usbetüm minküm la tahsebuhü şerral leküm bel hüve hayrul leküm li küllimriim minhüm mektesebe minel ism vellezı tevella kibrahu minhüm lehu azabün azıym

12. Lev la iz semı'tümuhü zannel mü'minine vel mü'minatü bi eğfüsihim hayrav ve kalu haza ifküm mübın

13. Lev la cau aleyhi bi erbeati şüheda' fe iz lem ye'tu biş şühedai fe ülaike ındellahi hümül kazıbun

14. Ve lev fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu fid dünya vel ahırati ve messeküm fı ma efadtüm fıhi azabün azıym

15. İz telekkavnehu bi elsinetiküm ve tekulune bi efvahiküm ma leyse leküm bihı ılmüv ve tahsebunehu heyyinev ve hüve ındellahi azıym

16. Ve lev la iz semı'tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza sübhaneke haza bühtanün azıym

17. Yeızukümullahü en teudu li mislihı ebeden in küntüm mü'minın

18. Ve yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün hakım

19. İnnellezıne yühıbbune en teşıal fahışetü fillezıne amenu lehüm azabün elımün fıd dünyü vel ahırah vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun

20. Ve lev la fadlüllühi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe raufür rahıym

21. Ya eyyühellezıne amenu la tettebiu hutuvatiş şeytan ve mey yettebı' hutuvatiş şeytani fe innehu ye'müru bil fahşai vel münker ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ma zeka minküm min ehadin ebedev ve laninnellahe yüzekkı mey yeşa' vallahü semıu alım

22. Ve la ye'teli ülül fadli minküm ves seati ey yü'tu ulil kurba vel mesakıne vel mühacirıne fı sebılillahi vel ya'fu velyasfehu e la tühıbbune ey yağfirallahü leküm vellahü ğafurur rahıym

23. İnnellezıne yermunel muhsanatil ğafilatil mü'minati lüınu fid dünya vel ahırati ve lehüm azabün azıym

24. Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm ve eydıhim ve erculühüm bima kanu ya'melun

25. Yevmeiziy yüveffıhimüllahü dınehümül hakka ve ya'lemune ennellahe hüvel hakkul mübın

26. Elhabisatü lil habısıne vel habısune lil habisat vet tayyibatü lit tayyibıne vet tayyibune lit tayyibat ülaike müberraune mimma yekulun lehim mağfiratüv ve rizkun kerım

27. Ya eyyühellezıne amenu la teodhulu büyuten ğayru büyutiküm hatta teste'nisu ve tüsellimu ala ehliha zaliküm hayrul leküm lealleküm tezekkerun

28. Fe il lem tecidu fıha ehaden fe la tedhuluha hatta yü'zene leküm ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka lemüm ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka leküm vlalahü bima ta'melune alım

29. Leyse aleyküm cünahun en tedhulu büyuten ğayra meskunetin fıha metaul leküm vallahü ya'lemü ma tübdune ve ma tektümun

30. Kul lil mü'minıne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu fürucehüm zalike ezka lehüm innellahe habırum bima yasneun

31. Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne fürucehünne ve la yübdıne zınetehünne illa ma zahera minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdıne zınetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ıhvanihinne ev benı ıhvanihinne ev benı ehavatihınne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit tabiıyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tıflillezıne lem yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu'leme ma yuhfıne min zınetihinn ve tubu ilellahi cemıan eyyühel mü'minune lealleküm tüflihun

32. Ve enkihül eyama minküm ves salihıyne min ıbadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih vallahü vasiun alim

33. Vel yesta'fifillezıne la yecidune nikahan hatta yuğniyehümüllahü min fadlih vellezıne yebteğunel kitabe memma meleket eymanüküm fe katibuhüm in alimtüm fıhim hayrav ve atuhüm mim malillahillezı ataküm ve la tükrihu fetaytiküm alel biğai in eradne tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya ve mey yükrihhünne fe innellahe mim ba'di ikrahihinne ğafurur rahıym

34. Ve le kad enzelna ileyküm ayatim mübeyyinativ ve meselem minellezıne halev min kabliküm ve mev'ızatel lil tüttekıyn

35. Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihı ke mişkatin fıha mısbah elmisbahu fı zücaceh ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkıyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdıy'ü ve lev lem temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihı mey yeşa' ve yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey'in alım

36. Fı büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera fıhesmühu yüsebbihu lehu fıha bil ğudüvvi vel asal

37. Ricalül la tülhıhim ticaratüv ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salit ve ıtaiz zekati yehafune yevmen tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar

38. Li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve yezıdehüm min fadlih vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab

39. Vellezıne keferu a'malühüm keserabim bi kıy'atiy yahsebulhüz zam'anü maa hatta iza caehu lem yecidhü şey'ev ve vecedellahe ındehu feveffahü hısabeh vallahü serıul hısab

40. Ev ke zulümatin fı bahril lücciyyiy yağşahü mevcüm min fevkıhı mevcüm min fevkıhı sehab zulümatüm ba'duha fevka ba'd iza ahrace yedehu lem yeked yeraha ve mel lem yec'alillahü lehu nuran fe malehu min nur

41. E lem tera ennellahe yüsebbihu lehu men fis semavati vel erdı vet tayru saffat küllün kad alime salatehu ve tesbıhah vallahü alımüm bima yef'alun

42. Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve ilellahil mesıyr

43. E lem tera ennellahe yüzcı sehaben sümme yüellifü beynehu sümme yec'alühu rukamen fe teral vedka yahrucü min hılalihv ve yünezzilü mines semai min cibalin fıha mim beradin fe yüsıybü bihı mey yeşaü ve yasrifühu ammey yeşa' yekadü senaberkıhı yezhebü bil ebsar

44. Yukallibüllahül leyle ven nehar inne fı zalike le ıbratel li ülil ebsar

45. Vallahü halekü külle dabbetim mim ma' fe minhüm mey yemşı ala batnih ve minhüm mey yemşı ala ricleyn ve minhüm mey yemşi ala erba' yahlükullahü ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadır

46. Le kad enzelna ayatim mübeyyinat vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym

47. Ve yekulune amenna billahi ve bir rasuli ve eta'na sümme yetevella ferıkum minhüm mim ba'di zalik ve ma ülaike bil mü'minın

48. Ve iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme beynehüm iza ferıküm minhüm mu'ridun

49. Ve iy yekül lehümül hakku ye'tu ileyhi müs'ını

50. E fı kulubihim meradn emrtabu em yehafune ey yehıyfellahü aleyhim ve rasulüh bel ülaike hümüz zalimun

51. İnnema kane kavlel mü'minıne iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme beynehüm ey yekulu semı'na ve eat'na ve ülaike hümül müflihun

52. Ve mey yütııllahe ve rasulehu ve yahşellahe ve yettakhi fe ülaike hümül faizun

53. Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein emartehüm le yahrucünn kulla tuksimu taatüm ma'rufeh innellahe habırum bima ta'melun

54. Kul etıy'ullahe ve etıy'ur rasul fe in tevellev fe innema aleyhi ma hummile ve aleyküm ma hummiltüm ve in tütıy'uhu tehtedu ve ma aler rasuli illel belağul mübın

55. Veadellahüllezıne amenu minküm ve amilus salihüti le yestahlifennehüm fil erdı kemestahlefellezıne min kablihim ve le yümükkinenne lehüm dinehümül lezirteda lehüm ve le yübeddilennehüm mim ba'di havfihim emna ya'büdunenı la yüşrikune ve şey'a ve men kefera ba'de zalike fe ülaike hümül fasikun

56. Ve ekıymus salate ve atüz zekate ve etıy'ur rasule lealleküm türhamun

57. La tahsebennellezıne keferu mu'cizıne fil ard ve me'vahümün nar ve le bi'sel mesıyr

58. Ya eyyühellezıne amenu li yeste'zinkümüllezıne meleket eymaüküm vellezıne lem yeblüğul hulüme minküm selase merratv min kabli salatil fecri ve hıyne tedaune siyabeküm minez zahırati ve mim ba'di salatil ışa'i selasü avratil leküm leyse aleyküm ve la aleyhim cünahum ba'dehünn tavvafune aleyküm ba'duküm ala ba'd kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün hakım

59. Ve iza beleğal atfalü minkümül hulüme fel yeste'zinu kemeste'zenellezıne min kablihim kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatih vallahü alımün hakım

60. Vel kavaıdü minen nisaillatı la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cünahun ey yeda'ne siyabehünne ğayra müteberricatim bi zıneh ve ey yesta'fifne hayrul lehünn vallahü semıun alım

61. Leyse alel a'ma haracüv ve la ala enfüsiküm en te'külu mim büyutiküm ev büyuti abaiküm ev büyuti ümehatiküm ev büyuti ıhvaniküm ev büyuti ehavatiküm ev büyuti a'mamiküm ev büyuti ammatiküm ev büyuti ahvaliküm ev büyuti halatiküm ev ma melektüm mefatihahu ev sadıkıküm leyse aleyküm cünahun en te'külu cemıan ev eştata fe iza dehaltüm büyuten fe sellimu ala enfüsiküm tehıyyetem min ındillahi mübaraketen tayyibeh kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm ta'kılul

62. İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı ve iza kanu meahu ala emrin camiıl lem yezhebu hatta yeste'zinuh innellezıne yeste'zinuneke ülaikellezıne yü'minune billahi ve rasulih fe izeste'zenuke li ba'dı şe'nihim fe'zel li men şi'te minhüm vestağfir lehümüllah innellahe ğafurur rahıym

63. La tec'alu düaer rasuli beyneküm ke düai ba'dıküm ba'da kad ya'lemüllahüllezıne yetesellelune minküm livaza fel yahzerillezıne yühalifune an emrihı en tüsıybehüm fitnetün ev yüsıybehüm azabün elım

64. E la inne lillahi ma fis semavati vel ard kad ya'lemü ma entüm aleyh ve yevme yürceune ileyhi fe yünebbiühüm bi ma amilu vallahü bi külli şey'in alım

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