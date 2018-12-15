Milli tekvandocu Nur Tatar Askari, Çin'de düzenlenen Grand Slam Finali'nde altın madalya maçı yapma hakkı kazandı.
Wuxi kentinde 12 Aralık'ta başlayan organizasyonda finalistler belli oldu.
Türkiye'nin 6'sı kadın 7 sporcuyla yer aldığı Grand Slam Finali'nde milli sporculardan Nur Tatar, adını finale yazdırdı.
Üç maçını da Çinli tekvandocularla yapan Nur Tatar, rakiplerini altın vuruşla geçti. İlk turda Pan Gao, çeyrek finalde Mengyu Zhang, yarı finalde de Yunfei Guo'yu mağlup eden milli tekvandocu, yarın finalde İngiliz Lauren Williams ile karşılaşacak.
Nur Tatar Askari, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanmıştı.
Türkiye'yi organizasyonda temsil eden diğer 6 sporcu ise elendi.
Kadınlarda Nafia Kuş (+67 kilo), Rukiye Yıldırım ve Zeliha Ağrıs (49 kilo) ilk turda, İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün (57 kilo) çeyrek finalde organizasyona veda etti.
Erkeklerde Türkiye adına mücadele eden tek sporcu olan Hakan Reçber de 68 kilo çeyrek final maçında rakibine yenilerek madalya şansını kaybetti.
"ALTIN AVCISI" DÜŞÜŞTE
Dünya ve Avrupa şampiyonu İrem Yaman, üst üste ikinci organizasyonunu madalyasız tamamladı.
"Altın avcısı" lakabıyla bilinen İrem, Grand Prix Finali'nde de bir diğer milli sporcu Hatice Kübra İlgün'e yenilerek kürsünün uzağında kalmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.