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Nur Tatar ve İrem Yaman'dan bronz madalya!

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde, milli tekvandoculardan Nur Tatar ve İrem Yaman bronz madalya kazandı

Nur Tatar ve İrem Yaman'dan bronz madalya!

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde 4 milli tekvandocu madalya mücadelesi verdi.

Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar bronz madalya kazanırken, erkekler 74 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ikinci tur, 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ise birinci turda şampiyonaya veda etti.

Türkiye'yi Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda temsil edecek olan Nur Tatar, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Belçika’dan Indra Craen’i ve çeyrek finalde İtalya’dan Daniela Rotolo’yu teknik üstünlükle mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiltere’den Lauren Williams’a yenilen Nur Tatar bronz madalyanın sahibi oldu.

İrem Yaman da ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan’dan Eleni Vasileiadou’yu çeyrek finalde ise İspanya’dan Jone Magdaleno’yu 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Bosna Hersek’ten Marija Stetic’e yenilen İrem Yaman, Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonanın son gününde kadınlar 73 kiloda Nafia Kuş ve +73 kiloda İkra Kayır ile erkekler 87 kiloda Orkun Ateşli ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli madalya mücadelesi verecek.

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