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        Haberler Gündem Güncel Nuran'ı öldürüp Karadere'ye mi attılar?

        Nuran'ı öldürüp Karadere'ye mi attılar?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 3 yıl önce kaybolan Nuran Bayram dosyasında gizli bir tanık ortaya çıktı, stüdyoda gergin anlar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 10:31 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:31
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        Nuran'ı öldürüp Karadere'ye mi attılar?
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        Nuran’ın kaybolduğu gece akşam 22.00 - 22.30 arası, Karadere yolunda şüpheli bir pikap gördüğünü söyleyen gizli tanık, aracın çok telaşlı ve hızlı olduğunu, kendisini tehlikeli bir şekilde solladığını ifade etti.

        Şoförün yüzünü görmediğini belirten gizli tanık, sağ koltukta oturan kişinin Savaş’ın amcası Emir’e benzediğini söyledi. Gizli tanığın sözlerini yalanlayan Emir ve Savaş, olay günü o saatte, Emir’in yayladaki evinde olduğunu, akşam eve gelen misafirleri olduğunu belirtti; ancak isim vermedi.

        Emir, ayrıca o dönem Savaş’ın araba kullanmadığının, Nuran kaybolduktan sonra araba kullanmayı öğrendiğinin altını çizdi. Savaş ise gizli tanık için, “Ya Nuran’ı o öldürdü ya da parayla tutuldu!” ifadelerini kullandı.

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