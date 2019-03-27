Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi!

Giriş: 27.03.2019 - 10:39 | Güncelleme:  

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gülperi'nin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay, yaş gününü başrolünde oynadığı 'Gülperi' dizisinin setinde kutladı. 42. yaş günü pastasını arkadaşlarının alkışlarıyla kesen güzel oyuncu, dilek tutmayı da unutmadı

  • 1Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Gülperi'nin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay, yaş gününü başrolünde oynadığı 'Gülperi' dizisinin setinde kutladı.

  • 2Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    Beykoz'da çekimlerin yapıldığı ormanda dinlenme alanına dönerken set ekibi ve oyuncu arkadaşlarının sürpriziyle karşılaşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, ormanda yankılanan, "İyi ki doğdun Nurgül" tezahüratları karşısında duygulandı.

  • 3Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    42. yaş günü pastasını arkadaşlarının alkışlarıyla kesen güzel oyuncu, dilek tutmayı da unutmadı.

  • 4Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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    20 YILDIR ZİRVEDE

    Unutulmaz 'İkinci Bahar' dizisiyle hayatımıza giren Nurgül Yeşilçay, bu sene oyunculukta 20. yılını kutluyor. 20 yıllık kariyerinde onlarca reyting rekortmeni dizi ve ünlü yönetmenlerin sinema filminde başrol oynayarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

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  • 25Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 26Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 27Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 31Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 32Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 33Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 34Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 35Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 36Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 37Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 38Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 39Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 40Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 41Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 42Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 43Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 44Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
    44|50
  • 45Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 46Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 47Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 48Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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  • 49Nurgül Yeşilçay'a sette yaş günü sürprizi! - Magazin haberleri
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