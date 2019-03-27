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20 YILDIR ZİRVEDE



Unutulmaz 'İkinci Bahar' dizisiyle hayatımıza giren Nurgül Yeşilçay, bu sene oyunculukta 20. yılını kutluyor. 20 yıllık kariyerinde onlarca reyting rekortmeni dizi ve ünlü yönetmenlerin sinema filminde başrol oynayarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.