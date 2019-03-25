Nurgül Yeşilçay: Hamileler bakmasın!

Giriş: 25.03.2019 - 14:40 | Güncelleme:  

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Gülperi'nin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Yeşilçay'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı

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    SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Gülperi'nin başarılı oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

  • 2Nurgül Yeşilçay: Hamileler bakmasın! - Magazin haberleri
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    "HAMİLELER BAKMASIN!"

    Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay'ın "Sana da iyi pazarlar koca ayak. Hamileler bakmasın, çocuğunun ayağı böyle olur falan, aman diyim. Kapat, kapat!" notunu düştüğü paylaşım, takipçilerini gülümsetti. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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  • 37Nurgül Yeşilçay: Hamileler bakmasın! - Magazin haberleri
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  • 38Nurgül Yeşilçay: Hamileler bakmasın! - Magazin haberleri
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  • 39Nurgül Yeşilçay: Hamileler bakmasın! - Magazin haberleri
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