Nurgül Yeşilçay ile sevgilisi Necati Kocabay'dan evlilik sinyali

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Cem Özer’le evliliğinden olan oğlu Osman Nejat ve yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili, "İlişkimizde her şey güzel gidiyor. Evliliğe bakacağız" dedi