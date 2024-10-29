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        Haberler Magazin Nuri Alço, ameliyat olacak

        Nuri Alço, ameliyat olabilir

        Ünlü oyuncu Nuri Alço, bağırsak düğümlenmesi nedeniyle bir operasyon geçirebilir. Alço'nun doktoru ilaçla tedavi ile de bu sorunu atlatabileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:47
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        Ameliyat olabilir
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        6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürülmüş, yapılan ilk muayenede ünlü oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

        Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

        Ünlü oyuncu, bir operasyon daha geçirebilir. Alço, bağırsak düğümlenmesi yaşadığı öğrenildi. Alço'nun doktoru ilaçla tedavi ile de bu sorunu atlatabileceğini söyledi.

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