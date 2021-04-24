Nuri Bilge Ceylan, kariyerinin 10'uncu filmi olan 'Kuru Otlar Üzerine'nin çekimlerine devam ediyor. Merve Dizdar, Musab Ekici ve Deniz Celiloğlu'nun başrollerini paylaştığı film, Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen 'Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde 'Nuray' ile tanışması sonrası yaşadıklarını konu ediniyor.

İlk gösteriminin 2022 Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilmesi hedeflendi. Memento Films Production (Fransa),NBC Film (Türkiye),Komplizen (Almanya) ve ATMO (İsveç) ortak yapımı olan 'Kuru Otlar Üzerine', Kültür Bakanlığı'ndan 2 milyon TL destek aldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın kariyerinde filmler ve Cannes Film Festivali ödülleri şöyle;