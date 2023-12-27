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        Haberler Magazin Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Dermirkubuz tartışması sürüyor: Tek kelime etmeyecek, ederse YouTube kanalı açarım

        Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Dermirkubuz tartışması sürüyor

        Türkiye'nin iki prestijli yönetmeni arasındaki soğukluk yıllardır sinema dünyasında devam ediyor. Demirkubuz, geçtiğimiz akşam HaberTürk ekranlarında Ceylan ile ilgili arasındaki küslükten bahsetti. Hiçbir zaman çok yakın arkadaş olmadıklarını dile getiren Demirkubuz'a, Ceylan'dan yanıt gelirken, Demirkubuz Twitter üzerinden yanıtı kayıtsız bırakmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:21
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        Bir dönem yakın arkadaş olarak bilinen Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un uzun yıllardır görüşmediği biliniyor. Geçtiğimiz gün HaberTürk programına konuk olan Demirkubuz, Ceylan ile arasındaki soğukluk hakkında konuştu.

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        CEYLAN'DAN DEMİRKUBUZ'A CEVAP

        Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz'un ses getiren açıklamaları sonrası X (Twitter) üzerinden cevap verdi: "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..."

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        DEMİRKUBUZ'DAN YANIT GECİKMEDİ "TEK KELİME ETMEYECEK"

        Nuri Bilge Ceylan'nın attığı Twitt üzerine paylaşım yapan Zeki Demirkubuz "Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et" açıklamasında bulundu.

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        ZEKİ DEMİRKUBUZ, NURİ BİLGE CEYLAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

        2006 yılında "Kader" adlı filminin Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan'ın bayıldığını hatırlatarak "Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı" dedi.

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        Demirkubuz sözlerine şöyle devam etti "İklimler'in kurgusu sırasında çok çiğ hareket yaptı. O onu çekti. Ben Kader'i çektim. O sene kader ağlarını Antalya Film Festivali'ne ördü. En İyi Film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar. Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı, gevrek gevrek...

        Jüride de Cannes'dan birisi var bunun arkadaşı. Hatta orada bunun espirisi oldu. Keyfi yerinde diye benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturduk sohbet ettik."

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        "Aynı akşam yapımcısı, karısı, kendisi, tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle. Ebru iki gün önce Kader'i izlediğinde allak bullak olduğunu söyledi, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim bakmadı bile. Bir derdi vardır dedim. İki tane ödül aldı çıktı. Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile Kader'e bir şey yok. Bizim zaten beklentimiz de kalmadı. Tam böyle en iyi film ödülü açıklanmadan önce Ceylan pat diye bayıldı. Kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

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        "O GÜNDEN İTİBAREN KONUŞMADI"

        Demirkubuz "Törenden sonra 'İyi misin?' demek için aradım. Konuşmak istemedi ve günden itibaren konuşmadı. İki gün sonra Mis Sokak'ta yüz yüze geldik 'İyi misin?' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim" dedi.

        Nuri Bilge Ceylan'nın kendisiyle neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz "Çok yakınındaki akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen?" şeklinde konuştu.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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