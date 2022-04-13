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Nuri Şahin, Galatasaray'a gidiyor mu? Açıklama geldi

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin'in Galatasaray'ın teknik direktörü olacağına yönelik iddialara yanıt verdi

Nuri Şahin, Galatasaray'a gidiyor mu? Açıklama geldi

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da seçim gündeminin dışında da hareketli günler yaşanıyor. 12 maçta 14 puan toplayabilen Domenec Torrent'in geleceği tartışma konusu olurken çeşitli teknik direktörlerin adı da Galatasaray'la anılıyor.

Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Nuri Şahin oldu. Antalyaspor'la büyük çıkış yakalayan Nuri Şahin'in Galatasaray'a gideceği şeklindeki iddialara Antalyaspor cephesinden yanıt geldi.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Ajansspor'a iddialarla ilgili yanıt verdi. "Nuri Şahin, Antalyaspor'un sözleşmeli hocası" diyen Çetin, "5 yıllık sözleşmemiz var. Nuri Şahin bir yere gitmiyor. Nuri Hoca ile projemiz var" ifadelerini kullandı.

NURİ ŞAHİN'DEN BAŞARILI GRAFİK

Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı-Beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor.

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