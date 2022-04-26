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Nuri Şahin: “50 milyon Euro transfer bütçemiz olsa Frankie De Jong'u isterdim"

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, bir etkinlikte bir araya geldiği minik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin '50 milyon Euro transfer limiti verilse, hangi oyuncuyu almak isterdiniz?' sorusuna, Barcelona'nın deneyimli orta saha oyuncusu Hollandalı Frankie De Jong'u işaret eden Şahin, "50 milyon Euro’ya transfer yapamayacağımız için onun hayalini çok kurmadım. Ama olsa Frankie De Jong'u isterdim" cevabını verdi

Nuri Şahin'in De Jong hayali
İHA

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolculardan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ve Doğukan Sinik, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde özel bir okulun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler Başkan Çetin, Nuri Şahin ve futbolcuları bayraklar ve alkışlarla karşıladı, sorularıyla da adeta terletti.

AZİZ ÇETİN: BAŞKANLIK HAYAL ÖTESİYDİ

Öğrencilerle bir arada olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, küçük yaşta çok fazla hayal kurduğunu, bu hayalin içinde de Antalyaspor yöneticiliği olduğunu söyledi. Çetin, “Başkanlık hayal ötesiydi. Hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Ben hayallerimin ortasındayım. Herkesin çok çalışması lazım. Başarılı olmaya inanmalısınız” dedi.

NURİ ŞAHİN: EN ÇOK ZORLANDIĞIM MESSI VE RONALDO OLDU

Öğrencilere hayal kurma tavsiyelerinde bulunan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, ise minik bir öğrencinin ‘karşılaştığın en zor ve en iyi oynayan rakip kimdi sorusuna’ şu karşılığı verdi: "Karşılaştığım çok iyi oyuncular oldu ve onlarla birlikte de oynadım. En çok zorlandığım oyuncular Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo oldu.”

"FRANKIE DE JONG'U İSTERDİM"

Öğrencilerin soru yağmuruna tuttuğu Şahin, bir öğrencinin '50 milyon Euro' transfer limiti verilirse takıma hangi oyuncuyu almak isterdiniz?’ sorusuna da "Messi olsa 50 milyon Euro'ya alamazsınız. Ama böyle bir bütçe olsa Barcelona'dan Frankie De Jong'u isterdim. 50 milyon Euro’ya transfer yapamayacağımız için onun hayalini çok kurmadım” cevabını verdi

"RONALDO TARİHİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK FUTBOLCUSU"

'Ronaldo ya da Messi ile anıları sorulan Şahin, sözlerini şöyle devam ettirdi: "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da Dünya Kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırılmamı istedim ve tanıştık. Bana bir tane forma hediye etmişti ve 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana ‘O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim’ demişti. Benim için çok çok büyük bir futbolcu. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu belki ama insanlık anlamında çok güzel anılarım oldu onunla."

DOĞUKAN SİNİK, AVRUPA'YI İSTİYOR

Nuri Şahin’in ile birlikte yeni hedefleri olduğunu belirten Doğukan Sinik ise, "Hocamız Nuri Şahin'in gelişiyle yeni hedefler kurmaya başladım. İlk hedefim Antalyaspor'a iyi bir bonservis getirmek. Benim her şeyim bu kulüp. İyi bir bonservis kazandırarak başka bir takıma transfer olmak. Hocamız gibi Avrupa'daki takımlarda oynamak istiyorum" diye konuştu.

KUDRYASHOV: HAJI WRIGHT BENİ ÇOK ZORLUYOR

Antalyasporlu Fedor Kudryashov da, Antalyaspor’da bir kupa kaldırma hayalinin olduğunu söyledi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kudryashov, "Bizim takımımızda oynayan Haji Wright diyebilirim. Antrenmanda beni çok zorluyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Çetin, Nuri Şahin ve futbolcular, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi, forma imzaladı.

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