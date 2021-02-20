Nuri Sesigüzel ses sanatçısı ve sinema oyuncusudur. Sesigüzel 300'den fazla plak doldurdu. Bir çoğu rekorlar kırarak kendisine altın plak ödülleri kazandırdı. Bu arada 1963'den 1995'e kadar 57 tane türkü besteledi ve bütün eserlerini kendi sazıyla çaldı. Peki, Nuri Sesigüzel nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında ve kimdir? İşte biyografisi...
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.
Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçerek Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik eder.
Bu yanık sesli Urfalı delikanlı müzik dünyasının dikkatini çeker. Soyadı Sesigüzel olarak değiştirilir. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yapar. Bu kez onun gözü Ankara'dadır. Çünkü, Ankara Radyosu sesini bütün Türkiye'ye duyurmaktadır.
Sonra da Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonra Muzaffer SARISÖZEN hocanın korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve bu evlilikten Birgi Canberk adında kızı dünyaya gelmiştir.
FİLMLERİ
Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977
Deli Deli Tepeli 1975
Bahtı Kara Yarim 1975
Başa Gelen Çekilir 1974
Züleyha 1973
Günahımı Çekeceksin 1970
Kaderin Oyunu 1970
Ham Meyva 1970
Bir Aşk Türküsü 1969
Dost Hançeri 1969
Gelin Ayşem 1969
Kendi Düşen Ağlamaz 1969
Mahallenin Namusu 1969
Mezarımı Taştan Oyun 1969
Tütüncü Kız Emine 1969
Vatan Borcu 1969
Gül Ayşe 1969
Kara Sevda 1968
Yayla Kartalı 1968
Kara Yazım 1968
Yaşamak Haram Oldu 1968
Mezarım Mermerden Olsun 1968
Acı Türkü 1967
Garipler Sokağı 1967
Acı Tutku 1967
Aşkınla Divaneyim 1967
Seher Vakti 1966
Kara Tren 1966
Fabrikanın Şoförü 1966
Geceler Yarim Oldu 1966
Kartal Yavrusu Hamido 1966
Burçak Tarlası 1966
Ağlayan Gözler 1965
Fabrikanın Gülü 1964
Kara Yılan 1963
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