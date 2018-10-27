Nürnberg - Eintracht Frankfurt maçı heyecanı

Almanya Bundesliga maçında Nürnberg ile Eintracht Frankfurt, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. 8 puanlı Nürnberg 14. sırada bulunuyor, Eintracht Frankfurt 13 puana sahip ve 7. sırada. Nürnberg, son 2 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Eintracht Frankfurt, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 136. İddaa'da Nürnberg kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Eintracht Frankfurt kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Nürnberg son haftadaki Eintracht Frankfurt müsabasında 0-1 yenildi.

Eintracht Frankfurt ise Nürnberg karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Nürnberg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Nürnberg, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

Eintracht Frankfurt, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Eintracht Frankfurt, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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