Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynadıkları ve 0-0 berabere biten Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde Diagne’nin gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Bilgin, "Maçın başından beri Tzavellas, Diagne’nin ailesine ve çocuklarına küfür etmiş. Diagne de bu yüzden dayanamamış ve maç sonunda tükürmüş" şeklinde konuştu.