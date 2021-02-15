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Nursel Ergin mayoyla karlarda yuvarlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da tatil yapan sunucu Nursel Ergin, eksi 18 derece soğukta mayosunu giyerek karlara atladı. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ergin, "Bu bir ritüel. Önce 'banya' dedikleri bizim saunamız da terliyorlar, sonra kar banyosu yapıyorlar. Bütün hücreler hareketlenip, kan dolaşımı artıyor. Sağlıklarını buna borçlu olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı

Nursel Ergin mayoyla karlarda yuvarlandı - Magazin haberleri
Mayoyla karlarda yuvarlandı
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HABERTURK.COM

Sunucu Nursel Ergin, 2017 yılında evlendiği iş insanı eşi Murat Akyer ile birlikte soluğu Rusya'nın başkenti Moskova'da almıştı. Tatilin tadını çıkaran Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Moskova'da eksi 18 derece soğukta siyah mayosunu giyerek karlara atlayan Nursel Ergin, o anları Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Karlı ve soğuk havanın tadını çıkaran sunucu, kendisine "Neden?" diye soran şarkıcı Işın Karaca'ya da yanıt verdi.

40 yaşındaki Ergin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Rusya'da bu bir ritüel. Önce 'banya' dedikleri bizim saunamız da terliyorlar, sonra kar banyosu yapıyorlar. Bütün hücreler hareketlenip, kan dolaşımı artıyor. Sağlıklarını buna borçlu olduklarını söylüyorlar. Ben de yaşadığım bu farklı deneyimi sosyal platformumda yayınladım. Herkese sevgiler...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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