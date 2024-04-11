Nuseyrat Kampındaki Gazzeliler sığınacak yer arıyor
İsrail'in bayram günü saldırı düzenlediği Nuseyrat Kampındaki Gazzeliler sığınacak bir yer arıyor
Giriş: 11.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:45
İsrail bayramın ikinci gününde Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı çevresine art arda saldırı düzenledi.
GÖÇ BAŞLADI
Saldırılar sonrası bölge halkı bulundukları yerlerden çıkarak sığınacak bir yer bulma umuduyla göç etmeye başladı.
İsrail ordusu Gazze Şeridinin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını duyurmuştu.
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