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        Haberler Dünya Ortadoğu Nuseyrat Kampındaki Gazzeliler sığınacak yer arıyor! İsrail-Gazze olaylarında son durum nedir?

        Nuseyrat Kampındaki Gazzeliler sığınacak yer arıyor

        İsrail'in bayram günü saldırı düzenlediği Nuseyrat Kampındaki Gazzeliler sığınacak bir yer arıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 21:40 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:45
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        Gazzeliler sığınacak yer arıyor
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        İsrail bayramın ikinci gününde Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı çevresine art arda saldırı düzenledi.

        GÖÇ BAŞLADI

        Saldırılar sonrası bölge halkı bulundukları yerlerden çıkarak sığınacak bir yer bulma umuduyla göç etmeye başladı.

        İsrail ordusu Gazze Şeridinin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını duyurmuştu.

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        #Nuseyrat
        #gazze
        #haberler
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